Росіяни атакували приватний сектор Дніпра: пошкоджено 11 будинків
У Дніпрі внаслідок російської атаки виникли пожежі в приватному секторі. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Згодом міський голова Борис Філатов уточнив, що внаслідок удару пошкоджено 11 приватних будинків. Один із них вигорів ущент, в інших вибито десятки вікон і пошкоджено дві покрівлі.
За словами Філатова, люди не постраждали. На місці працюють міські служби та благодійники. Мешканцям також допомагають оформити заявки на державну програму «єВідновлення».
Джерело: Дніпропетровська ОВА, Борис Філатов.
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.
У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.
У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.