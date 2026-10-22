Росіяни атакували приватний сектор Дніпра: пошкоджено 11 будинків

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У Дніпрі внаслідок російської атаки виникли пожежі в приватному секторі. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Згодом міський голова Борис Філатов уточнив, що внаслідок удару пошкоджено 11 приватних будинків. Один із них вигорів ущент, в інших вибито десятки вікон і пошкоджено дві покрівлі.

За словами Філатова, люди не постраждали. На місці працюють міські служби та благодійники. Мешканцям також допомагають оформити заявки на державну програму «єВідновлення».

Джерело: Дніпропетровська ОВА, Борис Філатов.

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