W Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy między rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem a specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem, które trwały prawie trzy godziny. Podczas spotkania amerykański wysłannik poinformował stronę rosyjską o wynikach wcześniejszych konsultacji, które odbyły się w Oslo.

W wyniku rozmów Rosjanie zadeklarowali gotowość do wznowienia trójstronnego procesu negocjacyjnego w „pierwszej dekadzie listopada”. Głównym tematem przyszłych rozmów ma być stworzenie systemu bezpieczeństwa dla Ukrainy i Rosji po zakończeniu wojny.

Po zakończeniu spotkania Steve Witkoff zwrócił się do Putina ze słowami: „Tak wiele pan mówi o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanistą. Pan również jest humanistą, panie prezydencie, i składam panu hołd, wyrażam szacunek oraz jeszcze raz dziękuję”.

Źródło: rosyjskie media.

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steva Witkoffa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował serię spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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