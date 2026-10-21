Ukraińskie siły zbrojne straciły drony o wartości ponad 1 miliona dolarów i zostały zmuszone do zawieszenia operacji bojowych na prawie trzy doby z powodu nagłych ograniczeń w działaniu systemu satelitarnego Starshield.

Przyczyną zakłóceń było wprowadzenie przez firmę SpaceX limitu prędkości, po przekroczeniu którego terminale traciły łączność. Strona ukraińska nie została poinformowana o tych zmianach, co doprowadziło do upadku ciężkich dronów uderzeniowych i utrudniło działanie dronów przechwytujących w walce z wrogimi bezzałogowcami. Ukraińscy urzędnicy przypuszczają, że ograniczenia te mają związek ze stanowiskiem administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie ataków na rosyjskie rafinerie.

O tym pisze „The New York Times”.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Piersa Morgana skrytykował ograniczenia w działaniu systemu Starlink dla ukraińskich dronów wojskowych. Według niego może to doprowadzić do znacznych strat wśród ludności cywilnej.

Amerykański przedsiębiorca Elon Musk wyjaśnił, kto podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania wojskowego systemu satelitarnego Starshield. Jego oświadczenie pojawiło się po doniesieniach o zakłóceniach łączności podczas działania ukraińskich dronów.

W Stanach Zjednoczonych właściciel SpaceX, Elon Musk, oświadczył, że decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub sposobu wykorzystania systemów StarShield podejmują Siły Zbrojne USA, a ostatnie słowo należy do prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj nas na