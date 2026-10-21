W Czortkowie w wyniku ataku Rosji ranne zostały trzy dzieci i jedna kobieta

W dniu 21 października w ciągu dnia rosyjski dron zaatakował miasto Cörtków w obwodzie tarnopolskim. W wyniku ataku rannych zostało cztery osoby, w tym troje nieletnich.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej w Ternopilu Taras Pastuch.

„W sumie dzisiaj poszkodowanych zostało cztery osoby: jedna dorosła kobieta i troje nieletnich. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej” – zaznaczył szef obwodu.

Poszkodowani odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości, dwie osoby trafiły do szpitala. W wyniku ataku uszkodzony został również budynek gospodarczy na terenie prywatnego gospodarstwa domowego, w którym wybuchł pożar.

Źródło: Taras Pastuch, Telegram.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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