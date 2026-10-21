We Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

Mężczyzna znajdował się w stanie krytycznym. Prawie miesiąc spędził na oddziale intensywnej terapii, a przez około tydzień był podłączony do respiratora.

Do tragedii doszło 11 sierpnia, kiedy Włodzimierz wraz z żoną i dwójką dzieci wracał z wakacji. Z powodu alarmu powietrznego ruch na moście został zablokowany. Mężczyzna wysiadł z samochodu i podszedł do kierowcy ciężarówki, aby dowiedzieć się o ewentualnej trasie objazdowej. W tym momencie rosyjski dron-kamikadze uderzył w cysternę.

Było to bardzo nieoczekiwane, ponieważ w ogóle nic nie było słychać. To znaczy widziałem go, gdy znajdował się już 30 metrów nad ziemią, i wydawało mi się, że leci prosto na mnie — opowiedział Włodzimierz.

W wyniku uderzenia dwie osoby zginęły na miejscu, a kolejne trzy, w tym Włodzimierz, odniosły obrażenia.

Najpierw mężczyznę przewieziono do szpitala w Odessie, a następnego dnia przeniesiono do Lwowa — do Centrum Urazów Termicznych i Chirurgii Plastycznej Szpitala św. Łukasza.

Najbardziej ucierpiały ręce i nogi mężczyzny, a także głowa i część tułowia. Z powodu silnego obrzęku poparzone tkanki zaczęły uciskać naczynia krwionośne i nerwy, zaburzając krążenie krwi. Aby uratować kończyny, chirurdzy przeprowadzili nekrotomię dekompresyjną – rozcięli tkanki uciskające ręce i nogi – i usunęli martwe obszary.

Następnie lekarze tymczasowo zamknęli rany w miejscach z oparzeniami powierzchownymi, używając skóry świńskiej i rybiej. Potem stopniowo usuwali martwicze tkanki i przeszczepiali pacjentowi jego własną skórę na ręce i nogi.

Piątego dnia po urazie stan Włodzimierza zaczął się pogarszać. Z powodu rozległych oparzeń pojawiły się powikłania, mężczyźnie przepisano intensywną terapię antybiotykową i podłączono go do respiratora. Na respiratorze spędził około tygodnia.

Stan tego pacjenta stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia. Dawniej tacy pacjenci nie przeżywali. Jednak dzięki zgranej pracy anestezjologów i chirurgów, właściwej taktyce leczenia oraz intensywnej terapii pacjent wraca do zdrowia — powiedział Roman Sarabacha, anestezjolog-reanimatolog ze Szpitala św. Łukasza.

Obecnie przeszczepiona skóra dobrze się przyjmuje, a rany stopniowo się goją. Włodzimierz przechodzi już fizjoterapię, a jego stan się poprawia.

Źródło: Pierwsze Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie.

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