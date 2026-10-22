Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie uważał pełnej inwazji Rosji za nieuniknioną i nie sądził, że Federacja Rosyjska odważy się rozpocząć wielką wojnę przeciwko Ukrainie.

„Nie sądziłem, że dojdzie do inwazji na pełną skalę. I tak dalej… Że oddamy im Donbas i uznamy, że nie należy on do Ukrainy, a także uznamy, że Krym nie należy do Ukrainy. Innymi słowy, była to forma nacisku. Ale co się stało, to się stało.

Nie sądziłem, że dojdzie do inwazji na pełną skalę. Nie uważałem tak, ponieważ wierzyłem: jeśli ludzie – partnerzy i tak dalej – wiedzą, że dojdzie do inwazji na pełną skalę, a mimo to nie podejmują środków zapobiegawczych, nie zasiadają z nim do stołu negocjacyjnego, nie mówią mu: „Czy oszalałeś? Oszalałeś – prowadzić wojnę w XXI wieku, zabijać ludzi? Jesteś kompletnym szaleńcem!” – zauważył głowa państwa.

Przypomniał, że dzień przed pełną inwazją Europejczycy rozmawiali z Putinem.

„Na dzień przed inwazją Europejczycy, którzy wiedzieli mniej niż Amerykanie, rozmawiali z Putinem. A Putin obiecał im, że nie będzie inwazji. Wtedy okłamał ich wszystkich. Po prostu wiedział, że inwazja nastąpi. Wiedział wszystko” – dodał Zełenski.

Stwierdził to w wywiadzie udzielonym Stephenowi Barlettowi.

Zełenski opowiedział o swoich przeżyciach po masakrze w Buczy i zaprzeczył słowom Trumpa o zagubionym generale Rosji.

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Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie opowiedział o kosztach wojny i błędach Rosji.

Zelenski poinformował również o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę.

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