泽连斯基承认，他未曾预料到俄罗斯会发动全面入侵

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，他并未认为俄罗斯的大规模入侵是不可避免的，也未曾料到俄罗斯会胆敢对乌克兰发动大规模战争。

“我没想到会发生全面入侵。诸如此类……比如我们会把顿巴斯交给他们，并承认该地区不属于乌克兰，同时承认克里米亚也不属于乌克兰。换句话说，这是一种施压手段。但事情已经发生了。

我没想到会发生全面入侵。我之所以这么认为， 因为我坚信：如果相关人士——包括合作伙伴等——知道会发生全面入侵，却不采取预防措施，不迫使对方坐到谈判桌前，不告诉他：‘你是不是疯了？ 你是不是疯了——在21世纪发动战争、杀害无辜？你简直疯了！”——这位国家元首指出。

他提醒道，在全面入侵的前一天，欧洲人还与普京进行了交谈。

“在入侵前一天，那些比美国人掌握的信息还少的欧洲人，曾与普京交谈过。而普京向他们保证不会发生入侵。当时他向所有人撒了谎。 只是他心里清楚入侵一定会发生。他早已经知晓一切，”泽连斯基补充道。

他在接受史蒂文·巴雷特采访时发表了上述言论。

泽连斯基讲述了布查大屠杀后的心路历程，并驳斥了特朗普关于“迷路的俄罗斯将军”的说法。

视频：泽连斯基警告称，若斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克失守，俄罗斯将发起新一轮进攻。

需要指出的是，泽连斯基曾坦率地谈到了战争的代价以及俄罗斯的失误。

此外，泽连斯基通报称，俄罗斯对乌克兰的袭击造成2人死亡、34人受伤。

俄罗斯支持在谈判指挥层级 举行三方 会晤——泽连斯基

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