Зеленский признался, что не ожидал полномасштабного вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считал полномасштабное вторжение России неизбежным и не думал, что РФ решится начать крупную войну против Украины.

«Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. И так далее... Что мы отдадим им Донбасс и признаем его не частью Украины, а также признаем Крым не частью Украины. Иными словами, это была форма давления. Но что случилось, то случилось.

Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Я так не считал, потому что верил: если люди — партнеры и т. д. — знают, что будет полномасштабное вторжение, и при этом не принимают превентивных мер, не сажают его за стол переговоров, не говорят ему: «Ты что, с ума сошел? Ты сошел с ума — вести войну в XXI веке, убивать людей? Ты совершенно безумен!» — отметил глава государства.

Он напомнил, что за день до полномасштабного вторжения европейцы разговаривали с Путиным.

«За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. И Путин пообещал им, что вторжения не будет. Он солгал им всем тогда. Просто он знал, что вторжение будет. Он знал всё», — добавил Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту.

Зеленский рассказал о переживаниях после резни в Буче и опроверг слова Трампа о заблудившемся генерале РФ.

Видео: Зеленский предупредил об угрозе нового наступления РФ в случае потери Славянска и Краматорска.

Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России.

Также Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине.

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