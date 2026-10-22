Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле заявил о готовности расширять энергетическое сотрудничество с Европой и поставлять ей дизельное топливо в случае поступления соответствующих запросов.

Заявление прозвучало на фоне договоренности президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. В РФ рассчитывают на дальнейшее развитие энергетического партнерства с Вашингтоном и ожидают возможного присоединения европейских стран к этим процессам.

Источник: Главком.

США потребляют около 4 млн баррелей дизельного топлива в сутки, поэтому первая партия российского дизеля обеспечит менее двух часов американского потребления.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что договоренность США с Российской Федерацией — государством-агрессором — о поставках дизельного топлива осложнила перспективы прекращения огня между Украиной и Россией. По его словам, до отмены президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении российского дизельного топлива стороны были достаточно близки к перемирию.

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом, отвлекая американскую поддержку от Украины. Он также раскритиковал возможное смягчение санкций против России и призвал выяснить, кто блокирует поставки Украине ракет Patriot из третьих стран.

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