Россия за вечер почти 20 раз обстреляла Днепр и область, есть пострадавшие
С вечера российские войска почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали два человека.
В Днепре повреждена инфраструктура.
В Павлограде повреждены административное здание и частный дом.
Россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины Никопольского района. Пострадал 44-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение.
В Шахтерской общине Синельниковского района пострадала 26-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.
Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро понедельника.
В рядах ВСУ разоблачили агента ФСБ, который организовал российскую атаку на подразделение операторов БПЛА.
Россияне за три дня атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.
В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.
Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.