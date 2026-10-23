Россия за вечер почти 20 раз обстреляла Днепр и область, есть пострадавшие

С вечера российские войска почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали два человека.

В Днепре повреждена инфраструктура.

В Павлограде повреждены административное здание и частный дом.

Россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины Никопольского района. Пострадал 44-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение.

В Шахтерской общине Синельниковского района пострадала 26-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро понедельника.

В рядах ВСУ разоблачили агента ФСБ, который организовал российскую атаку на подразделение операторов БПЛА.

Россияне за три дня атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.

В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.

Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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