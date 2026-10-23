W ciągu wieczoru Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód dnieprowski; są ofiary

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów ranne zostały dwie osoby.

W Dnieprze uszkodzono infrastrukturę.

W Pawłogrodzie uszkodzono budynek administracyjny i dom prywatny.

Rosjanie zaatakowali gminy Nikopol, Marganiec, Czerwonogrygorowską i Pokrowską w rejonie nikopolskim. Poszkodowany został 44-letni mężczyzna. Jest on leczony ambulatoryjnie.

W gminie Szachtarskiej w rejonie Synielnikowskim ranna została 26-letnia kobieta. Jest ona leczona ambulatoryjnie.

Informację tę przekazał przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha w serwisie Telegram w poniedziałek rano.

W szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który doprowadził do rosyjskiego ataku na oddział operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

W ciągu trzech dni Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową około 60 razy.

W obwodzie dniepropetrowskim pochowano pięcioro dzieci z rodziny Woronowów, zabitych przez Rosjan.

Przypomnijmy, że w nocy z 29 na 30 lipca rosyjska rakieta zabiła wielodzietną rodzinę w obwodzie dniepropetrowskim.

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