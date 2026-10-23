W ciągu wieczoru Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód dnieprowski; są ofiary
Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów ranne zostały dwie osoby.
W Dnieprze uszkodzono infrastrukturę.
W Pawłogrodzie uszkodzono budynek administracyjny i dom prywatny.
Rosjanie zaatakowali gminy Nikopol, Marganiec, Czerwonogrygorowską i Pokrowską w rejonie nikopolskim. Poszkodowany został 44-letni mężczyzna. Jest on leczony ambulatoryjnie.
W gminie Szachtarskiej w rejonie Synielnikowskim ranna została 26-letnia kobieta. Jest ona leczona ambulatoryjnie.
Informację tę przekazał przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha w serwisie Telegram w poniedziałek rano.
W szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który doprowadził do rosyjskiego ataku na oddział operatorów bezzałogowych statków powietrznych.
W ciągu trzech dni Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową około 60 razy.
W obwodzie dniepropetrowskim pochowano pięcioro dzieci z rodziny Woronowów, zabitych przez Rosjan.
Przypomnijmy, że w nocy z 29 na 30 lipca rosyjska rakieta zabiła wielodzietną rodzinę w obwodzie dniepropetrowskim.