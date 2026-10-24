W Kijowie w ciągu dnia rozległy się wybuchy w związku z atakiem rosyjskich sił zbrojnych przy użyciu dronów odrzutowych. Siły powietrzne ostrzegły o zbliżających się do stolicy szybkich dronach.

O godz. 14:42 w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne poinformowały, że do miasta zbliżają się drony odrzutowe.

Około godziny 15:00 w stolicy rozległy się wybuchy.

O godz. 15:04 wojsko ostrzegło o kolejnych szybkich dronach, które zbliżały się do Kijowa z północy.

Następnie, o godz. 15:12, kanały monitorujące podały, że pięć dronów z napędem odrzutowym zmierza w kierunku Kijowa i jego okolic.

W momencie opublikowania tej informacji nie było żadnych oficjalnych doniesień o ofiarach ani zniszczeniach spowodowanych atakiem.

Podczas alarmu powietrznego mieszkańcy Kijowa powinni pozostać w schronach i stosować się do poleceń służb bezpieczeństwa.

W miejscowości Lozowa w obwodzie charkowskim w wyniku ataku rakietowego rosyjskich wojsk zginął mężczyzna. Dwie kolejne osoby odniosły rany.

Rosjanie przeprowadzili atak na obwód charkowski – sześć osób odniosło obrażenia.

W Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła atak na targowisko w Lozowej w obwodzie charkowskim; są ofiary śmiertelne i ranni.

22 października rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały lokalny targ w Lozowie w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejnych 17 cywilów odniosło rany.

Rano 21 października rosyjski dron trafił w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.

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