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Спецпредставник президента рф Кирило Дмитрієв на Веронському євразійському економічному форумі в Стамбулі заявив про готовність розширювати енергетичну співпрацю з Європою та продавати їй дизельне пальне у разі надходження відповідних запитів.

Заява пролунала на тлі домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром путіним щодо постачання російського дизеля на світові ринки. У рф розраховують на подальший розвиток енергетичного партнерства з Вашингтоном і очікують на можливе приєднання європейських країн до цих процесів.

Джерело: Главком.

США споживають близько 4 млн барелів дизельного пального на добу, тому перша партія російського дизеля забезпечить менш ніж дві години американського споживання.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість США з Російською Федерацією — державою-агресором — про постачання дизельного пального ускладнила перспективи припинення вогню між Україною та Росією. За його словами, до скасування президентом США Дональдом Трампом санкцій щодо російського дизеля сторони були досить близькими до перемир’я.

Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом, відвертаючи американську підтримку від України. Він також розкритикував можливе пом’якшення санкцій проти Росії та закликав з’ясувати, хто блокує постачання Україні ракет Patriot від третіх країн.

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