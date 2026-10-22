Specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej Kirill Dmitriev oświadczył podczas Forum Gospodarczego Eurazji w Stambule, że jest gotowy do rozszerzenia współpracy energetycznej z Europą oraz do sprzedaży jej oleju napędowego w przypadku otrzymania odpowiednich zapytań.

Oświadczenie to padło w kontekście porozumienia prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe. W Rosji liczy się na dalszy rozwój partnerstwa energetycznego z Waszyngtonem i oczekuje się ewentualnego przyłączenia się krajów europejskich do tych procesów.

Źródło: Glavkom.

Stany Zjednoczone zużywają około 4 mln baryłek oleju napędowego dziennie, więc pierwsza partia rosyjskiego oleju napędowego zaspokoi zapotrzebowanie USA na mniej niż dwie godziny.

Prezydent Czech Petr Pavel stwierdził, że porozumienie USA z Federacją Rosyjską – państwem-agresorem – w sprawie dostaw oleju napędowego utrudniło perspektywę zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Według niego, przed zniesieniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa sankcji dotyczących rosyjskiego oleju napędowego strony były dość bliskie zawarcia rozejmu.

Republikański senator Tom Tillis stwierdził, że rosyjski dyktator Władimir Putin manipuluje prezydentem USA Donaldem Trumpem, odwracając amerykańskie poparcie od Ukrainy. Skrytykował również ewentualne złagodzenie sankcji wobec Rosji i wezwał do ustalenia, kto blokuje dostawy rakiet Patriot z krajów trzecich na Ukrainę.

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