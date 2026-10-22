Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej opublikuje dane Rosjan ukrywających się za granicą

Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej opracowuje publiczny rejestr obywateli przebywających za granicą i uchylających się od odbywania kary na terytorium Federacji Rosyjskiej. Poinformował o tym wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Oleg Swiridenko.

Rejestr zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej ministerstwa wraz z podaniem podstaw zastosowania ograniczeń. Lista będzie tworzona na wniosek wewnętrznych organów państwa agresora w odniesieniu do osób uchylających się od kary karnej lub administracyjnej, w szczególności na podstawie artykułów dotyczących dyskredytowania armii Rosji. Wobec osób figurujących na liście zastosowanych zostanie 14 rodzajów ograniczeń, w tym blokada rachunków bankowych, zajęcie mienia, zakaz rejestracji nieruchomości i środków transportu oraz ograniczenia w korzystaniu z usług finansowych.

Źródło: TASS.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę Rosja znacznie rozszerzyła prześladowania własnych obywateli poza granicami kraju. Według danych specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Rosji, Marianny Katsarowej, w ciągu trzech lat liczba udokumentowanych przypadków represji transgranicznych wzrosła ośmiokrotnie.

Rosja próbuje zaangażować Interpol w międzynarodowe poszukiwania ukraińskiej ekspertki ds. mediów i aktywistki Iryny Zemlianej. Strona ukraińska traktuje te działania jako próbę prześladowań politycznych.

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