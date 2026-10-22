Минюст РФ обнародует данные о россиянах, скрывающихся за рубежом

Министерство юстиции РФ разрабатывает открытый реестр граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от отбывания наказания на территории РФ. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

Реестр будет размещен на официальном сайте ведомства с указанием оснований для применения ограничений. Список будет формироваться по представлению внутренних ведомств агрессора в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного или административного наказания, в частности по статьям о дискредитации армии РФ. В отношении фигурантов будут применяться 14 видов ограничений, среди которых блокировка банковских счетов, арест имущества, запрет на регистрацию недвижимости и транспорта, а также ограничения на получение финансовых услуг.

Источник: ТАСС.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия существенно расширила преследование собственных граждан за пределами страны. По данным специального докладчика ООН по правам человека в России Марианы Кацаровой, за три года количество задокументированных случаев транснациональных репрессий выросло в восемь раз.

Россия пытается привлечь Интерпол для международного розыска украинской медиаэкспертки и активистки Ирины Земляной. Украинская сторона расценивает эти действия как попытку политического преследования.

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