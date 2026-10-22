W Rosji skazano na karę więzienia krymskiego więźnia politycznego Władimira Ananiewa

Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy w Rostowie nad Donem skazał 77-letniego krymskiego więźnia politycznegoWładimira Ananiewa do 18 lat pozbawienia wolności pod zarzutem rzekomego przygotowywania zamachu na mianowanego przez Rosję „przywódcę” tymczasowo okupowanego Krymu Siergieja Aksjonowa.

Zgodnie z wyrokiem pierwsze cztery lata Ananiew ma spędzić w więzieniu, a pozostałą część kary – w kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Ponadto sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 600 tysięcy rubli.

Według wersji rosyjskiego śledztwa Ananiew rzekomo należał do grupy, której członkowie śledzili trasy przejazdu służbowego samochodu Siergieja Aksjonowa i przygotowywali ładunek wybuchowy.

Strona rosyjska twierdzi, że do obserwacji samochodu wykorzystywano ukrytą kamerę, a ładunek wybuchowy sterowany zdalnie rzekomo przechowywano w wynajętym garażu w Akmesdżicie (Symferopolu).

Władimir Ananiew jest najstarszym krymskim więźniem politycznym. Według danych obrońców praw człowieka ma poważne problemy zdrowotne, w szczególności z wzrokiem, kręgosłupem, mięśniami, nerkami i nogami. Mężczyzna porusza się o lasce.

Ananiew przeszedł operacje obu oczu, jednak jego wzrok nadal się pogarsza. W jednym oku rozwija się jaskra. Cierpi również na nadciśnienie tętnicze.

Mężczyzna został zatrzymany 2 lutego 2024 roku w Akmesdżicie (Symferopolu), gdy przebywał w mieszkaniu znajomego.

W tej samej sprawie figurują Władimir Bodnar i Oksana Szewczenko. Sąd okupacyjny skazał ich wcześniej bezprawnie odpowiednio na 13 i 10 lat pozbawienia wolności.

Według danych obrońców praw człowieka 64 starszych więźniów politycznych z Krymu padło ofiarą prześladowań ze strony rosyjskich okupantów. Wśród nich jest 49 mężczyzn i 15 kobiet.

Z tej liczby 45 osób otrzymało już bezprawne wyroki, a kolejne 19 przebywa w aresztach śledczych.

Sprawa Władimira Ananiewa jest jednym z przypadków prześladowań mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu przez władze rosyjskie. Zarzuty wobec niego opierają się na wersji rosyjskiego śledztwa.

Informację tę podało Krymskotatarskie Centrum Informacyjne na Facebooku.

Wcześniej Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy w Rostowie nad Donem skazał sześciu Tatarów krymskich, którzy są oskarżonymi w piątej grupie bachczysarajskiej „sprawy Hizb ut-Tahrir”, do długich wyroków pozbawienia wolności – od 15 do 19 lat więzienia.

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok wobec 28-letniego mieszkańca Zaporoża, który przekazywał FSB dane o ukraińskich obiektach wojskowych oraz informował o skutkach rosyjskich ostrzałów. Mężczyzna spędzi 15 lat za kratkami, a jego majątek zostanie skonfiskowany.

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