Оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Запорожской области, — DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Малых Щербаков и Щербаков в Запорожской области.

Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, противник продвинулся вблизи двух населенных пунктов:

Малые Щербаки — Васильевский район Запорожской области;

Щербаки — Пологовский район Запорожской области.

Соответствующую информацию аналитики обнародовали в своём сообщении.

Об изменениях на фронте сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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