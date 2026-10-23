Rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Małych Szczerbaków i Szczerbaków w obwodzie zaporoskim.

Informuje o tym serwis DeepState.

Według analityków wróg posunął się naprzód w pobliżu dwóch miejscowości:

Małe Szczerbaki — rejon Wasylówski w obwodzie zaporoskim;

Szczerbaki — rejon Polohów w obwodzie zaporoskim.

Analitycy opublikowali tę informację w swoim komunikacie.

O zmianach na froncie poinformowali analitycy projektu DeepState.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

Czytaj nas na