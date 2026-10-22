В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

В связи с постоянными российскими обстрелами во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин была введена принудительная эвакуация семей с детьми.

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, российские войска ежедневно атакуют города, нанося удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам скопления людей.

К эвакуации привлечены специальные группы полиции и ГСЧС. По прибытии в транзитный пункт семьям помогут с переездом в более безопасные регионы Украины.

Власти призывают родителей не медлить с выездом, ведь главный приоритет — сохранение жизни детей.

Источник: Вадим Филашкин.

В Харьковской области Силы обороны Украины впервые за время войны провели воздушную эвакуацию раненого непосредственно с поля боя. На Купянском направлении с помощью крупного беспилотника удалось вывезти с позиции 49-летнего военнослужащего Константина, который лишился обеих ног.

Военнослужащий Сергей Гнездилов заявил, что Краматорск является зоной боевых действий, где гражданское население постоянно подвергается опасности из-за атак российских беспилотников. По его мнению, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц из города.

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