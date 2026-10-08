Гнезділов закликав забезпечити примусову евакуацію з Краматорська

Військовослужбовець Сергій Гнезділов заявив, що Краматорськ є зоною бойових дій, де цивільне населення постійно наражається на небезпеку через атаки російських безпілотників. На його думку, держава має забезпечити примусову евакуацію цивільних із міста.

Гнезділов нагадав, що 5 серпня 2026 року в Краматорську оголосили обов'язкову евакуацію та примусову евакуацію дітей. За його словами, минуло два місяці, однак військова адміністрація досі не відзвітувала перед суспільством про її завершення.

Військовий зазначив, що містом, розташованим поблизу зони бойових дій, продовжують пересуватися комерційні рейсові автобуси, а військові виконують бойові завдання поруч із цивільним населенням. За його словами, десятки цивільних автомобілів згоріли внаслідок ударів FPV-дронів разом із власниками.

«Безпекова ситуація критична та не дозволяє цивільному населенню ігнорувати настанови військової адміністрації», — написав Гнезділов.

Він заявив, що Краматорськ не можна порівнювати з Києвом, Харковом чи Одесою, оскільки місто перебуває в зоні бойових дій та стикається з постійною небезпекою від малих і середніх дронів, зокрема літакового типу.

На думку військового, держава має забезпечити примусову евакуацію цивільних, щоб не наражати на небезпеку їх та військових, які обороняють місто.

Про це він написав у фейсбуці.