Гнездилов призвал обеспечить принудительную эвакуацию из Краматорска
Военнослужащий Сергей Гнездилов заявил, что Краматорск является зоной боевых действий, где гражданское население постоянно подвергается опасности из-за атак российских беспилотников. По его мнению, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц из города.
Гнездилов напомнил, что 5 августа 2026 года в Краматорске объявили об обязательной эвакуации и принудительной эвакуации детей. По его словам, прошло два месяца, однако военная администрация до сих пор не отчиталась перед обществом о ее завершении.
Военный отметил, что по городу, расположенному вблизи зоны боевых действий, продолжают курсировать коммерческие рейсовые автобусы, а военные выполняют боевые задачи рядом с гражданским населением. По его словам, десятки гражданских автомобилей сгорели в результате ударов FPV-дронов вместе с владельцами.
«Ситуация с безопасностью критическая и не позволяет гражданскому населению игнорировать указания военной администрации», — написал Гнездилов.
Он заявил, что Краматорск нельзя сравнивать с Киевом, Харьковом или Одессой, поскольку город находится в зоне боевых действий и сталкивается с постоянной опасностью со стороны малых и средних дронов, в частности самолетного типа.
По мнению военного, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц, чтобы не подвергать опасности ни их, ни военных, защищающих город.
Об этом он написал в Facebook.
Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский.
Вечером 8 октября российские войска атаковали гражданский автомобиль в центральной части Краматорска в Донецкой области. В машине находились два человека — оба погибли в результате удара.