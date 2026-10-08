Гнездилов призвал обеспечить принудительную эвакуацию из Краматорска

Военнослужащий Сергей Гнездилов заявил, что Краматорск является зоной боевых действий, где гражданское население постоянно подвергается опасности из-за атак российских беспилотников. По его мнению, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц из города.

Гнездилов напомнил, что 5 августа 2026 года в Краматорске объявили об обязательной эвакуации и принудительной эвакуации детей. По его словам, прошло два месяца, однако военная администрация до сих пор не отчиталась перед обществом о ее завершении.

Военный отметил, что по городу, расположенному вблизи зоны боевых действий, продолжают курсировать коммерческие рейсовые автобусы, а военные выполняют боевые задачи рядом с гражданским населением. По его словам, десятки гражданских автомобилей сгорели в результате ударов FPV-дронов вместе с владельцами.

«Ситуация с безопасностью критическая и не позволяет гражданскому населению игнорировать указания военной администрации», — написал Гнездилов.

Он заявил, что Краматорск нельзя сравнивать с Киевом, Харьковом или Одессой, поскольку город находится в зоне боевых действий и сталкивается с постоянной опасностью со стороны малых и средних дронов, в частности самолетного типа.

По мнению военного, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц, чтобы не подвергать опасности ни их, ни военных, защищающих город.

Об этом он написал в Facebook.