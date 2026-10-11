В Самаре Днепропетровской области после российской атаки загорелись склады с сельхозтехникой

В городе Самар Днепропетровской области 11 октября вспыхнул пожар на складах с сельскохозяйственной техникой. По предварительным данным, возгорание произошло в результате российской атаки.

Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Он написал, что россияне дважды атаковали город Самар беспилотниками. Горят склады с сельскохозяйственной техникой.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

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