Еврокомиссия подтвердила открытие кластеров для Украины после принятия закона о языке

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала решение Верховной Рады Украины от 12 октября о принятии поправок к закону об образовании для национальных меньшинств и коренных народов. Это голосование стало ключевым условием для снятия вето Венгрии и дальнейшего разблокирования переговорного процесса по евроинтеграции.

По словам Кос, уже во вторник, 13 октября, Европейский Союз планирует официально открыть два следующих переговорных кластера в рамках процедуры вступления Украины. Дипломатка отметила единство украинского парламента, подчеркнув решимость Брюсселя продолжать совместную работу над подготовкой будущего Украины в ЕС, несмотря на продолжающиеся российские атаки на гражданскую инфраструктуру.

Источник: Социальная сеть Марты Кос

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром во время ближайшего международного мероприятия. Украина заинтересована в таких переговорах и уже готовится к ним.

Читай нас в