В некоторых регионах Украины 13 октября будут действовать графики отключения электричества

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной вынужденных мер являются последствия системных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В энергокомпании отмечают, что ситуация в системе может меняться в зависимости от обстоятельств, а подробные графики отключений будут обнародованы местными операторами систем распределения.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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