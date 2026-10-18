Россия потеряла ещё более 2000 военнослужащих за сутки
За последние сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2090 военнослужащих. Также украинский Генштаб сообщил об уничтожении десятков единиц бронетехники и артиллерии, а также более тысячи беспилотников. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли примерно 1 миллиона 565 тысяч человек.
Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, по состоянию на 18 октября 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 565 060 военнослужащих. Из них примерно 2090 — за последние сутки.
Помимо личного состава, российские войска теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую военную технику. За последние сутки украинское командование зафиксировало новые потери в нескольких категориях вооружения.
Какую технику потеряла российская армия
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
Танки — 12 416 единиц, за сутки ещё 1.
Боевые бронированные машины — 25 561, за сутки ещё 7.
Артиллерийские системы — 51 293, за сутки еще 27.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 2224, за сутки ещё 3.
Средства противовоздушной обороны — 1711, за сутки ещё 1.
Самолеты — 449.
Вертолеты — 356.
Наземные робототехнические комплексы — 2968, за сутки еще 6.
Оперативно-тактические беспилотники — 568 358, за сутки еще 1372.
Крылатые ракеты — 5134, за сутки еще 4.
Корабли и катера — 35.
Подводные лодки — 2.
Автомобильная техника и автоцистерны — 164 246, за сутки еще 363.
Специальная техника — 4835 единиц.
Больше всего новых потерь — среди беспилотников и автотехники
Среди указанных в сводке потерь за последние сутки наибольшая доля приходится на беспилотники оперативно-тактического уровня — 1372 единицы. Также Генштаб сообщил о потере российскими войсками 363 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того, в сводке указана потеря 27 артиллерийских систем, семи боевых бронированных машин и трёх реактивных систем залпового огня.
Приведенные цифры являются оценкой Генерального штаба ВСУ. В условиях боевых действий подсчет потерь может уточняться, а независимо проверить все данные на оккупированных территориях и в зоне боевых столкновений невозможно. Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.