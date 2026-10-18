Россия потеряла ещё более 2000 военнослужащих за сутки

За последние сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2090 военнослужащих. Также украинский Генштаб сообщил об уничтожении десятков единиц бронетехники и артиллерии, а также более тысячи беспилотников. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли примерно 1 миллиона 565 тысяч человек.

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, по состоянию на 18 октября 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 565 060 военнослужащих. Из них примерно 2090 — за последние сутки.

Помимо личного состава, российские войска теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую военную технику. За последние сутки украинское командование зафиксировало новые потери в нескольких категориях вооружения.

Какую технику потеряла российская армия

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

Танки — 12 416 единиц, за сутки ещё 1.

Боевые бронированные машины — 25 561, за сутки ещё 7.

Артиллерийские системы — 51 293, за сутки еще 27.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 2224, за сутки ещё 3.

Средства противовоздушной обороны — 1711, за сутки ещё 1.

Самолеты — 449.

Вертолеты — 356.

Наземные робототехнические комплексы — 2968, за сутки еще 6.

Оперативно-тактические беспилотники — 568 358, за сутки еще 1372.

Крылатые ракеты — 5134, за сутки еще 4.

Корабли и катера — 35.

Подводные лодки — 2.

Автомобильная техника и автоцистерны — 164 246, за сутки еще 363.

Специальная техника — 4835 единиц.

Больше всего новых потерь — среди беспилотников и автотехники

Среди указанных в сводке потерь за последние сутки наибольшая доля приходится на беспилотники оперативно-тактического уровня — 1372 единицы. Также Генштаб сообщил о потере российскими войсками 363 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того, в сводке указана потеря 27 артиллерийских систем, семи боевых бронированных машин и трёх реактивных систем залпового огня.

Приведенные цифры являются оценкой Генерального штаба ВСУ. В условиях боевых действий подсчет потерь может уточняться, а независимо проверить все данные на оккупированных территориях и в зоне боевых столкновений невозможно. Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

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