Росія втратила ще понад 2000 військових за добу

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2090 військових. Також український Генштаб повідомив про знищення десятків одиниць бронетехніки й артилерії, а також понад тисячі безпілотників. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули приблизно 1 мільйона 565 тисяч осіб.

Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 565 060 військових. Із них приблизно 2090 — за останню добу.

Крім особового складу, російські війська втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу військову техніку. За останню добу українське командування зафіксувало нові втрати в кількох категоріях озброєння.

Яку техніку втратила російська армія

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Танки — 12 416 одиниць, за добу ще 1.

Бойові броньовані машини — 25 561, за добу ще 7.

Артилерійські системи — 51 293, за добу ще 27.

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 2224, за добу ще 3.

Засоби протиповітряної оборони — 1711, за добу ще 1.

Літаки — 449.

Гелікоптери — 356.

Наземні робототехнічні комплекси — 2968, за добу ще 6.

Оперативно-тактичні безпілотники — 568 358, за добу ще 1372.

Крилаті ракети — 5134, за добу ще 4.

Кораблі та катери — 35.

Підводні човни — 2.

Автомобільна техніка та автоцистерни — 164 246, за добу ще 363.

Спеціальна техніка — 4835 одиниць.

Найбільше нових втрат — серед безпілотників та автотехніки

Серед зазначених у зведенні втрат за останню добу найбільше припадає на безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1372 одиниці. Також Генштаб повідомив про втрату російськими військами 363 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, у зведенні зазначено втрату 27 артилерійських систем, семи бойових броньованих машин і трьох реактивних систем залпового вогню.

Наведені цифри є оцінкою Генерального штабу ЗСУ. В умовах бойових дій підрахунок втрат може уточнюватися, а незалежно перевірити всі дані на окупованих територіях і в зоні бойових зіткнень неможливо. Про це Генштаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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