В Харьковской области Силы обороны Украины впервые за время войны провели воздушную эвакуацию раненого непосредственно с поля боя. На Купянском направлении с помощью большого беспилотника удалось эвакуировать с позиции 49-летнего военнослужащего Константина, который лишился обеих ног.

Боец самостоятельно удерживал наблюдательный пункт после того, как российские военные убили его сослуживца сбросом взрывчатки с дрона. Константин получил ранения обеих ног и остался на позиции один.

Несколько попыток эвакуировать военного различными способами, в частности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК), оказались неудачными. Российские войска пытались сорвать спасательные операции.

В ближайшее время обещают обнародовать видео с кадрами этой уникальной операции.

Несмотря ни на что, в крайне сложных условиях воин продолжал выполнять боевые задачи и надеялся на эвакуацию.

«Хотя россияне и предлагали сдаться в плен, я не мог себе этого позволить. То колонку, то граммофон сбрасывали и психологически давили. Я помню всё это дословно, потому что эта запись крутилась и крутилась по кругу: “Братуха, мы знаем, что ты здесь. Твои товарищи тебе не помогут. Слышал взрыв? Следующий может быть в тебя. Белый фонарь выведет тебя. А дальше — плен, обмен и домой!». Они знали, что я тристая и что я уже остался без побратима и держал позицию один. Я просто крикнул: «Русский военный корабль, уходи…». Ну и всё. И после этого они сбросили две противотанковые мины… Моё командование, мой ротный, я ему очень благодарен, он всё это держал под контролем – вместе с едой и водой всё время сбрасывали мне лекарства: бетадин, антибиотики, обезболивающие, ещё что-то», – рассказывает теперь уже пациент харьковского военного госпиталя.

Чтобы спасти воина, объединились военные сразу из нескольких бригад и даже корпусов. Такой сложности эвакуационных операций в украинской армии ещё не проводили, говорит командир 10-го армейского корпуса Артем Богомолов.

«Других вариантов его спасти не было. То, что было сделано, сделано впервые в Украине на 100%. Были ли подобные операции в мире, я не могу судить. Планирование было длительным и тщательным. Десятки людей работали, чтобы спасти одного. К планированию привлекались и силы беспилотных систем, и артиллерийские подразделения, и подразделения РЭБ, и подразделения ПВО. Но каждая спасённая жизнь — она стоит многих, многих часов этого труда», — говорит Артем Богомолов.

В харьковском госпитале военнослужащему провели несколько операций, перед этим несколько суток ушло на стабилизацию его состояния.

«Учитывая, что с помощью дронов на позицию сбрасывались медикаменты и продовольствие, ему удалось избежать тяжелых осложнений, нагноения, гангрены и т. п. К нам он уже поступил с гранулирующими ранами, то есть было видно, что ему назначали и антибиотикотерапию, и противовоспалительные препараты. Если бы не это, он бы не выжил», — говорит начальник отделения хирургической инфекции и термических повреждений Военно-медицинского клинического центра Северного региона Владимир Куприянчук.

Бойца эвакуировали с помощью гексакоптера украинского производства «Аюдаг-6», известного как Heavy Shot. Для этой миссии инженерам компании Gurzuf Defence совместно с военными пришлось добавить определенные детали и несколько доработать дрон.

«Это первая в истории войны миссия, когда человека эвакуировали с помощью летательного аппарата. И сложность, я думаю, всем понятна: когда тебе приходится нести человека не на километр-два, и не на 10, а более чем на 15 км, и ты понимаешь, что постоянно идут воздушные бои, постоянно идет подавление, то это очень большая ответственность», — рассказывает один из директоров Gurzuf Defence Иван.

«Один в поле — не воин. И нестандартное мышление обычно приводит к успеху. Мы знали, что такой борт изготавливается для одной из бригад, мы связались с производителем, связались с этой бригадой, это 92-я, и они пошли нам навстречу и доставили и самолет, и своих специалистов на помощь», – рассказывает командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Тарас Максимов.

«Для прикрытия полёта этого аппарата было задействовано невероятное количество как людей, так и различных подразделений. Это были своего рода «Звёздные войны», это был грандиозный подвиг!», – делится Вейдер, военнослужащий роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр им. кошового атамана Ивана Сирка,

«За день до самой операции я записал ему видео на телефон, как надеть снаряжение и как прикрепиться к самому аппарату. Он нас не слышал, но на борту была установлена камера, через которую мы видели, что он нам показывает. Он прикрепился чётко и быстро и показал нам пальцами сердечко. И мы взлетели», — делится Чорный, пилот 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

«Они все — теперь мои ангелы, особенно пилот. Он приходил навестить меня в госпиталь. И генерал приходил, и производители дрона принесли мне сюда подарки… Откуда я брал силы и как держался? Не знаю, Бог помогал. Поддерживало командование. У меня очень хороший ротный, очень хорошие ребята, мои побратимы. Они все сильно переживали за меня. И именно это — то, что кто-то думает обо мне, что меня никто не бросил — и поддерживало меня всё это время», — говорит Константин.

Впереди у него — протезирование и реабилитация, а также работа с психологами. На фронте за сутки произошло 204 боевых столкновения по состоянию на 19 октября — Генштаб. Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения. В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях. США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев. Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро. Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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