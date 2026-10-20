ГУР раскрыло иностранные компоненты российских навигационных модулей «Комета»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions перечень из 37 иностранных электронных компонентов, которые используются в защищенных от помех навигационных модулях «Комета». Также разведка опубликовала информацию о 28 предприятиях, задействованных в производстве этих систем и поставке компонентов, а также о 13 единицах иностранного технологического оборудования, которое используется при их изготовлении.

По данным украинской разведки, одним из способов защиты бортовых систем от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является использование антенн контролируемого приема (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA). Такие антенны могут ослаблять воздействие помех благодаря изменению диаграммы направленности и применению алгоритмов анализа сигнала.

«Один из способов защиты бортовых систем от помех РЭБ — использование антенн контролируемого приема (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA), способных отсекать помехи, изменяя диаграмму направленности антенны и применяя алгоритмы анализа сигнала. Именно такой метод используется в «Кометах», — отмечается в разведданных.

Россия применяет навигационные модули «Комета» в современных ракетах, беспилотниках и управляемых авиационных бомбах. По информации ГУР, классическая версия системы состоит из двух основных элементов: антенной решетки с определенным количеством патч-антенн и модуля обработки сигналов на базе программируемого логического устройства (FPGA) Altera Cyclone — продукции компании Altera, дочернего предприятия Intel.

Устойчивость навигационной системы к помехам зависит от количества патч-антенн, их расположения и алгоритмов, по которым FPGA отделяет полезный сигнал от помех. Размещение антенн на специальном полотне позволяет получать пространственную информацию о направлении входящего излучения и компенсировать его нежелательное влияние.

По данным украинской разведки, Россия уже массово использует «Кометы» с 16 патч-антеннами и организует серийное производство антенных решеток из 20 элементов.

Также установлен факт использования систем CRPA китайско-алабужского производства, имеющих 32 антенны.

Разработчиком и главным производителем модулей «Комета» различных модификаций является российское предприятие «ВНИИР-Прогресс». Оно входит в группу компаний «АБС Электро», связанную с подпадающим под санкции сербским пророссийским политиком Ненадом Поповичем, сообщает ГУР.

«ВНИИР-Прогресс» владеет патентами на ключевые технические решения, лежащие в основе конструкции и функционирования «Кометы». Одним из авторов соответствующих изобретений является Владимир Харисов. Его дочь, Ирина Харисова, в настоящее время возглавляет главное предприятие группы «АБС Электро».

Закупка компонентов для производства навигационных модулей осуществляется через другое предприятие этой группы — акционерное общество «ВНИИР». Среди поставщиков, по данным разведки, есть китайские дистрибьюторы и продавцы микроэлектроники, а также российские посредники.

Для выполнения заказов предприятий российского военно-промышленного комплекса «ВНИИР-Прогресс» использует собственные производственные мощности. Речь идет об АО «ВНИИР» и предприятии «АБС ЗЭИМ Автоматизация».

Также к производству привлекаются контрактные компании, среди которых:

«Пантес»;

«Авив»;

«ПСБ Технологии»;

«Эрикон»;

«Вектор Групп».

По информации ГУР, в этом году количество заказов на производство «Комет» от предприятий российского ВПК значительно превышает 100 тысяч единиц различных модификаций.

Основными заказчиками этих навигационных систем являются производители российских крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников, управляемых авиационных бомб и планирующих боеприпасов.

ГУР обнародовало перечень из 37 компонентов иностранного производства, которые используются в российских навигационных модулях. В список вошла продукция почти двух десятков производителей из США, Китая, Швейцарии, Японии и Тайваня.

«Кроме того, сегодня мы публикуем список из 37 компонентов иностранного производства, которые используются в «Кометах». В перечень вошла продукция почти двух десятков производителей из США, КНР, Швейцарии, Японии и Тайваня. Наиболее критичные из них — программируемые логические устройства (FPGA) Altera Cyclone (Intel, США), аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, а также микрочипы радиотракта американского производителя Analog Devices и его дочернего бренда Linear Technology», — заявляют в ГУР.

Помимо компонентов, на портале War&Sanctions обнародованы данные о 28 российских и китайских компаниях, их роли в производстве навигационных систем и поставках электронной компонентной базы. Также доступна информация о 13 единицах иностранного оборудования, которое используется при производстве «Комет».

По данным разведки, «ВНИИР-Прогресс» постоянно ищет альтернативные каналы поставок и замену продукции Altera и Analog Devices. С такими компонентами возникают трудности из-за введенных санкций и ужесточения экспортного контроля.

«Это свидетельствует о том, что санкционная составляющая в настоящее время является важным элементом в противодействии агрессору и создании предпосылок для справедливого мира. Усиление санкционного давления и мер контроля способно затруднить цепочки поставок технологий в РФ, ограничить возможности российского ВПК и ослабить военный потенциал России», — отмечают в ведомстве.

Опубликованные материалы должны помочь выявить иностранных производителей и поставщиков компонентов, используемых в российском оружии. Полный перечень данных о навигационных модулях «Комета», задействованных предприятиях и технологическом оборудовании размещен в разделе «Компоненты в оружии» на портале War&Sanctions.

Об этом сообщило ГУР.

Ранее военная разведка Украины опубликовала информацию о 20 морских судах, которые перевозят российскую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ) и осуществляют бункеровку подсанкционного флота. Все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно из судов также подпадает под ограничения США.

Количество судов под российским флагом выросло более чем на треть с января 2025 года по июнь 2026-го. Это происходит на фоне усиления международного давления и борьбы с так называемым «теневым флотом», говорится в исследовании Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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