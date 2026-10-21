Видео: Россия уничтожила часть «Эпицентра» в Ровенской области

20 октября российские войска неоднократно обстреляли гипермаркет «Эпицентр» в Ровенской области. В результате ударов возник крупный пожар, а спасатели обнародовали фотографии разрушений.

Тушение пожара в гипермаркете затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места.

Сообщается, что в результате атаки пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы.

«Пожар ликвидирован. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС», — сообщили в экстренной службе.

Спасатели также показали кадры, как боролись с пожаром в «Эпицентре» после обстрела. Гипермаркет охватило сильное пламя, над зданием поднимался густой черный дым. На фото и видео заметны значительные повреждения здания.

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Источник: ГСЧС

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