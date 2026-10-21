Россия завербовала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны для войны против Украины

По состоянию на 1 октября 2026 года установлены личности 45 959 иностранцев из 151 страны и непризнанных территорий, которые подписали контракты с вооружёнными силами РФ. Опрос иностранных военнопленных показал, что почти половина рассчитывала получить российское гражданство.

О новых данных в ходе международной конференции «Crimea Global. Understanding Ukraine through the South» сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов. Информацию об иностранцах, заключивших контракты с российской армией, собрал проект «Хочу жить».

Вербовка иностранцев набирает обороты

. Согласно приведенным данным, количество выявленных иностранцев, подписавших контракты с вооруженными силами РФ, ежегодно росло:

в 2022 году — 94 человека;

в 2023 году – 4067;

в 2024 году – 8877;

в 2025 году — 16 085;

за девять месяцев 2026 года — 16 168.

За три квартала 2026 года Россия привлекла больше иностранцев, чем за весь предыдущий год. План российских властей на 2026 год — 18 500 контрактников из-за рубежа. В настоящее время, по оценке Координационного штаба, российская армия ежемесячно пополняется примерно 1800 иностранцами.

Если темпы вербовки не изменятся, запланированного показателя Россия может достичь уже в ноябре. К концу года количество новых иностранных контрактников, по прогнозу штаба, может вырасти до 21 500.

Больше всего иностранцев, по данным проекта «Хочу жить», вербовали в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси. В то же время более активное привлечение граждан фиксируется в странах Африки и Латинской Америки.

В частности, за девять месяцев 2026 года контракты с российской армией подписали 1 449 граждан Колумбии, 699 граждан Бурунди, 530 граждан Зимбабве и 503 гражданина Перу.

Опрос иностранных военнопленных, проведенный проектом «Хочу жить», показал, что почти половина респондентов подписала контракт ради российского гражданства. О такой мотивации заявили 46,7% опрошенных.

В то же время 28% утверждают, что не знали, что будут воевать против Украины. Еще 41,4% рассказали, что их завербовали через военкоматы и пункты отбора. Эти данные указывают на участие российских государственных структур в привлечении иностранцев к войне.

Опрос также зафиксировал обстоятельства попадания в плен и отношение респондентов к возможному обмену. Согласно приведенным данным, 48,8% иностранных военнопленных оказались в плену после ранения, а 79% хотят вернуться в Россию в рамках обмена.

Среди опрошенных есть те, кто рассчитывал получить российский паспорт, те, кто отрицает, что знал о предстоящем участии в войне против Украины, и те, кто надеется вернуться домой в рамках обмена. В то же время в сообщении штаба не указано количество участников опроса, поэтому эти результаты нельзя автоматически распространять на всех иностранцев, воюющих в составе российской армии.

В штабе призывают правительства стран, чьи граждане оказались в российской армии и попали в украинский плен, усилить дипломатическое давление на Москву. Россия, подчеркивают в ведомстве, должна отвечать за судьбу людей, которых привлекла к войне против Украины, и содействовать их возвращению домой.

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