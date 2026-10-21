Na dzień 1 października 2026 r. zidentyfikowano 45 959 obcokrajowców ze 151 krajów i terytoriów nieuznanych, którzy podpisali umowy z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Ankieta przeprowadzona wśród zagranicznych jeńców wojennych wykazała, że prawie połowa z nich liczyła na uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa.

O nowych danych poinformował podczas międzynarodowej konferencji „Crimea Global. Understanding Ukraine through the South” sekretarz Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, generał brygady Dmytro Usow. Informacje o obcokrajowcach, którzy zawarli umowy z rosyjską armią, zebrał projekt „Chcę żyć”.

Rekrutacja obcokrajowców nabiera tempa

Zgodnie z przedstawionymi danymi liczba zidentyfikowanych obcokrajowców, którzy podpisali kontrakty z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, rosła z roku na rok:

w 2022 roku – 94 osoby;

w 2023 roku – 4067;

w 2024 roku – 8877;

w 2025 roku – 16 085;

w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku – 16 168.

W ciągu trzech kwartałów 2026 roku Rosja zwerbowała więcej obcokrajowców niż w całym poprzednim roku. Plan władz rosyjskich na rok 2026 przewiduje 18 500 żołnierzy kontraktowych z zagranicy. Obecnie, według szacunków Sztabu Koordynacyjnego, rosyjska armia co miesiąc uzupełnia swoje szeregi o około 1 800 obcokrajowców.

Jeśli tempo rekrutacji nie ulegnie zmianie, Rosja może osiągnąć planowany wskaźnik już w listopadzie. Do końca roku liczba nowych zagranicznych żołnierzy kontraktowych, zgodnie z prognozą sztabu, może wzrosnąć do 21 500.

Według danych projektu „Chcę żyć” najwięcej obcokrajowców zwerbowano w Uzbekistanie, Tadżykistanie i na Białorusi. Jednocześnie aktywniejsze pozyskiwanie obywateli odnotowuje się w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej.

W szczególności w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku umowy z rosyjską armią podpisało 1 449 obywateli Kolumbii, 699 obywateli Burundi, 530 obywateli Zimbabwe oraz 503 obywateli Peru.

Ankieta przeprowadzona wśród zagranicznych jeńców wojennych w ramach projektu „Chcę żyć” wykazała, że prawie połowa respondentów podpisała kontrakt w celu uzyskania rosyjskiego obywatelstwa. Taką motywację podało 46,7% ankietowanych.

Jednocześnie 28% twierdzi, że nie wiedziało, iż będzie walczyć przeciwko Ukrainie. Kolejne 41,4% poinformowało, że zostali zwerbowani za pośrednictwem komisariatów wojskowych i punktów rekrutacyjnych. Dane te wskazują na udział rosyjskich struktur państwowych w angażowaniu obcokrajowców do wojny.

Ankieta odnotowała również okoliczności, w jakich respondenci znaleźli się w niewoli, oraz ich stosunek do ewentualnej wymiany. Zgodnie z przedstawionymi danymi 48,8% zagranicznych jeńców wojennych trafiło do niewoli po odniesieniu ran, a 79% chce powrócić do Rosji w ramach wymiany.

Wśród ankietowanych są tacy, którzy liczyli na uzyskanie rosyjskiego paszportu, tacy, którzy zaprzeczają, że wiedzieli o przyszłym udziale w wojnie przeciwko Ukrainie, oraz tacy, którzy mają nadzieję na powrót do domu w ramach wymiany. Jednocześnie w komunikacie sztabu nie podano liczby uczestników ankiety, dlatego wyników tych nie można automatycznie odnosić do wszystkich obcokrajowców walczących w szeregach armii rosyjskiej.

Sztab wzywa rządy krajów, których obywatele znaleźli się w armii rosyjskiej i zostali wzięci do ukraińskiej niewoli, do wzmożenia presji dyplomatycznej na Moskwę. Rosja, jak podkreślają w sztabie, musi ponieść odpowiedzialność za los osób, które zaangażowała w wojnę przeciwko Ukrainie, oraz sprzyjać ich powrotowi do domu.

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