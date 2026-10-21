俄罗斯从151个国家招募了近4.6万名外国人，用于对乌克兰的战争

截至2026年10月1日，已确认有来自151个国家和未被承认地区的45 959名外国人与俄罗斯联邦武装部队签订了合同。 对外国战俘的调查显示，近半数人曾期望获得俄罗斯国籍。

在“Crimea Global. Understanding Ukraine through the South”国际会议上，战俘事务协调总部秘书、准将德米特里·乌索夫公布了这些新数据。 关于与俄军签订合同的外国人的信息，是由“我想活下去”项目收集的。

招募外国人的活动正日益加剧

。据数据显示，已确认与俄罗斯武装力量签订合同的外国人数量逐年增加：

2022年——94人；

2023年——4067人；

2024年——8877人；

2025年——16 085人；

2026年前九个月——16 168人。

仅2026年前三季度，俄罗斯招募的外国人数量就超过了上一整年的总和。俄罗斯当局2026年的计划是招募18 500名来自国外的合同兵。 据协调指挥部评估，目前俄罗斯军队每月约有1800名外国人加入。

如果招募速度保持不变，俄罗斯可能早在11月就达到计划目标。据该总部预测，到年底，新招募的外国合同兵人数可能增至21 500人。

据“我想活下去”项目数据显示，乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和白俄罗斯是招募外国人的主要来源国。与此同时，非洲和拉丁美洲国家招募本国公民的活动也日益活跃。

具体而言，2026年前九个月，共有1449名哥伦比亚公民、699名布隆迪公民、530名津巴布韦公民和503名秘鲁公民与俄罗斯军队签署了合同。

由“我想活下去”项目对外国战俘进行的调查显示，近半数受访者是为了获得俄罗斯国籍而签约的。46.7%的受访者表示了这一动机。

与此同时，28%的人声称并不知道自己将要对乌克兰作战。另有41.4%的人表示，他们是通过征兵办公室和招募点被招募的。这些数据表明，俄罗斯国家机构参与了招募外国人参战。

调查还记录了受访者被俘的具体情况以及他们对可能进行的战俘交换的态度。据数据显示，48.8%的外国战俘是在负伤后被俘的，而79%的人希望通过战俘交换返回俄罗斯。

受访者中，有人曾指望获得俄罗斯护照，有人否认事先知晓将参与对乌克兰的战争，还有人希望通过交换回到家乡。 不过，该指挥部的通报中并未说明受访人数，因此这些结果不能自动推及所有在俄军中作战的外国人。

该指挥部呼吁，其公民被征召入俄军并被乌克兰俘虏的各国政府，加强对莫斯科的外交施压。 该机构强调，俄罗斯必须对那些被其卷入对乌克兰战争的人员的命运负责，并协助他们返回家园。

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