В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание
Утром 21 октября российские беспилотники атаковали Киев. Попадания и падения БПЛА были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Деснянском районах столицы. В Святошинском районе дрон попал в 24-этажный жилой дом, где возник пожар.
По информации Киевской городской военной администрации, в результате российского удара по жилому дому в Святошинском районе столицы погиб один человек.
Кроме того, ещё один человек пострадал. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Источник: Виталий Кличко
Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.
В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.