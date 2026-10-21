В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание

Утром 21 октября российские беспилотники атаковали Киев. Попадания и падения БПЛА были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Деснянском районах столицы. В Святошинском районе дрон попал в 24-этажный жилой дом, где возник пожар.

По информации Киевской городской военной администрации, в результате российского удара по жилому дому в Святошинском районе столицы погиб один человек.

Кроме того, ещё один человек пострадал. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Источник: Виталий Кличко

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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