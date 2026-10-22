Российские дроны повредили объекты энергоснабжения в Хмельницкой области

За последние сутки российские беспилотники нанесли удары по энергетической инфраструктуре Хмельницкой области. В результате ударов были повреждены энергетические объекты и произошли отключения электроэнергии.

Он подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах жителей области.

По информации Тюрина, «силы противовоздушной обороны результативно действовали по вражеским целям».

В Шепетовском районе в результате атаки повреждены окна частного дома.

Информации о погибших и раненых не поступало, подчеркнул глава ОГА.

Об этом председатель областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил в Telegram.

В Киеве и семи областях зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за ударов РФ.

В некоторых областях ввели аварийные отключения света, — «Укрэнерго».

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетическим объектам.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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