Россия готовит пропагандистский телемост, чтобы скрыть военные преступления в Олешках, — ГУР

Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

В ГУР заявили, что Россия проводит очередную информационную операцию, чтобы скрыть собственные преступления на оккупированных территориях и ослабить поддержку Украины со стороны иностранных партнеров.

«Государство-агрессор Россия подготовила и проводит очередную информационную операцию с целью сокрытия совершенных ею военных преступлений, в частности, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, а также дискредитировать Силы обороны Украины, чтобы ослабить поддержку нашего государства со стороны иностранных партнеров», — говорится в сообщении разведки.

По информации ГУР, мероприятие планируется начать 22 октября в 15:00. Его тема на русском языке звучит как «Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области». Мероприятие планируется провести в формате группового видеозвонка в приложении Zoom.

По замыслу организаторов, к пропагандистскому мероприятию якобы должны присоединиться представители 80 стран. Целевой аудиторией определили дипломатов стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций.

Для участников предусмотрен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки.

В качестве основного докладчика Москва назначила подпадающего под санкции коллаборациониста Родиона Мирошника. Также ожидаются выступления гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области Е. Балицкого, так называемого «главы» российской оккупационной администрации в Энергодаре М. Пухова и других представителей оккупационных властей.

Кроме того, организаторы планируют показать заранее срежиссированные выступления людей, которых будут представлять как свидетелей и жертв якобы преступлений украинских военных.

«В качестве основного докладчика Москва назначила подпадающего под санкции коллаборациониста Родиона Мирошника. Также планируются выступления гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области Е. Балицкого, так называемого «главы» российской оккупационной администрации в Энергодаре М. Пухова и других. Предполагаются также срежиссированные включения фейковых «свидетелей и жертв преступлений ВСУ»», — сообщили в ГУР.

Среди запланированных участников мероприятия — пропагандисты российского СМИ Russia Today, представители посольств РФ, а также подконтрольных российским спецслужбам организаций «Русские дома» и филиалов «Россотрудничества».

По данным украинской разведки, в перечень стран, где представлены такие структуры, входят Замбия, Кувейт, Узбекистан, Нигерия, Болгария, Венесуэла, Монголия и Малайзия.

В ГУР считают, что поводом для проведения мероприятия стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений России и катастрофической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках, которую украинская разведка связывает с действиями российских оккупантов.

Еще одним фактором называют усиление поддержки Украины со стороны европейских партнеров. В частности, речь идет об утверждении Советом ЕС кредита на 90 миллиардов евро и создании альянса ЕС—Украина в сфере беспилотных летательных аппаратов.

«Поводом для информационной операции Кремля стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений России, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области, вызванной российскими оккупантами», — отметили в ГУР.

В разведке подчеркивают, что Москва пытается использовать эту кампанию для дискредитации Вооруженных сил Украины и правительств стран Евросоюза.

«Посредством кампании по дискредитации Вооруженных сил Украины и правительств стран Европейского союза преступный путинский режим надеется ослабить внешнюю поддержку Украины», — подытожили в ГУР.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а гражданских жителей — безопасно эвакуировать.

На следующей неделе могут появиться положительные новости о гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области.

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