Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

W Głównym Zarządzie Wywiadu (GUR) oświadczono, że Rosja realizuje kolejną operację informacyjną, aby ukryć własne zbrodnie na okupowanych terytoriach i osłabić poparcie dla Ukrainy ze strony zagranicznych partnerów.

„Rosja, państwo-agresor, przygotowała i realizuje kolejną operację informacyjną w celu ukrycia popełnionych przez nią zbrodni wojennych, w szczególności w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, a także zdyskredytować Siły Obronne Ukrainy, aby osłabić poparcie dla naszego państwa ze strony partnerów zagranicznych” – czytamy w komunikacie wywiadu.

Według informacji GUR wydarzenie ma się rozpocząć 22 października o godz. 15:00. Jego temat w języku rosyjskim brzmi: „Przestępstwa Sił Obronnych Ukrainy wobec ludności cywilnej obwodu zaporoskiego”. Wydarzenie ma się odbyć w formie grupowej wideokonferencji w aplikacji Zoom.

Zgodnie z zamysłem organizatorów w tym propagandowym wydarzeniu mają rzekomo wziąć udział przedstawiciele 80 krajów. Jako grupę docelową wyznaczono dyplomatów z krajów ONZ, OBWE, BRICS i WNP, a także przedstawicieli międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Dla uczestników przewidziano tłumaczenie symultaniczne na język angielski, hiszpański i francuski.

Jako głównego prelegenta Moskwa wyznaczyła objętego sankcjami kolaboranta Rodiona Mirošnika. Oczekuje się również wystąpień gauleitera tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu zaporoskiego E. Balyckiego, tzw. „szefa” rosyjskiej administracji okupacyjnej w Energodarze M. Puchowa oraz innych przedstawicieli władz okupacyjnych.

Ponadto organizatorzy planują pokazać z góry wyreżyserowane wypowiedzi osób, które będą przedstawiane jako świadkowie i ofiary rzekomych zbrodni ukraińskich żołnierzy.

„Głównym prelegentem Moskwa wyznaczyła objętego sankcjami kolaboranta Rodiona Mirośnika. Planowane są również wystąpienia gauleitera tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu zaporoskiego E. Balyckiego, tzw. „szefa” rosyjskiej administracji okupacyjnej w Energodarze M. Puchowa oraz innych osób. Przewiduje się również wyreżyserowane wystąpienia fałszywych „świadków i ofiar zbrodni Sił Zbrojnych Ukrainy”” — poinformowano w Głównym Urzędzie Wywiadu.

Wśród planowanych uczestników wydarzenia znajdują się propagandyści rosyjskiego medium Russia Today, przedstawiciele ambasad Federacji Rosyjskiej, a także organizacji „Russkie domy” i oddziałów „Rossotrudniczestwa”, kontrolowanych przez rosyjskie służby specjalne.

Według danych ukraińskiego wywiadu na liście krajów, w których działają takie struktury, znajdują się Zambia, Kuwejt, Uzbekistan, Nigeria, Bułgaria, Wenezuela, Mongolia i Malezja.

W Głównym Urzędzie Wywiadu uważa się, że pretekstem do zorganizowania tego wydarzenia była konieczność odwrócenia uwagi od zbrodni wojennych Rosji oraz katastrofalnej sytuacji humanitarnej w okupowanych Oleszach, którą ukraiński wywiad wiąże z działaniami rosyjskich okupantów.

Jako kolejny czynnik wymienia się wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy ze strony partnerów europejskich. W szczególności chodzi o zatwierdzenie przez Radę UE kredytu w wysokości 90 miliardów euro oraz utworzenie sojuszu UE–Ukraina w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych.

„Powodem operacji informacyjnej Kremla była konieczność odwrócenia uwagi od zbrodni wojennych Rosji, w szczególności od katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Oleszach w obwodzie chersońskim, spowodowanej przez rosyjskich okupantów” – zauważono w GUR.

W służbach wywiadowczych podkreślają, że Moskwa próbuje wykorzystać tę kampanię do zdyskredytowania Sił Zbrojnych Ukrainy oraz rządów państw Unii Europejskiej.

„Poprzez kampanię mającą na celu zdyskredytowanie Sił Zbrojnych Ukrainy oraz rządów państw Unii Europejskiej zbrodniczy reżim Putina ma nadzieję osłabić zewnętrzne wsparcie dla Ukrainy” – podsumowano w Głównym Zarządzie Wywiadu.

Informację tę podało Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy na Facebooku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilnych mieszkańców – bezpiecznie ewakuować.

W przyszłym tygodniu mogą pojawić się pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji humanitarnej w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

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