Видео: Силы обороны продвинулись на 15 км в тыл российских войск под Купянском

Украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов на Купянском направлении. Наступление осуществлялось под прикрытием беспилотников.

«Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» совместила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Таким образом, оккупантам не дали возможности проникнуть в тыл Купянска», — сообщили в корпусе «Хартия».

Как отметили военные, в результате операции более 30 захватчиков были взяты в плен. Потери врага составляют более 100 человек.

«Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами спустились под землю. Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей», — пояснил замысел командир корпуса «Хартия» бригадный генерал Игорь Оболенский.

По его информации, для проведения операции бойцов подготовили к работе в замкнутом пространстве, обустроили подземный маршрут и применили собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения. Действия под землей и на поверхности скоординировали с ударами беспилотников, в частности через совместный координационный центр с бригадой «Ахиллес».

К операции присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

Подробности проведенной в Харьковской области подземной контрнаступательной операции «Велес» обнародовал в Facebook корпус «Хартия» Национальной гвардии Украины.

Билецкий сообщил о резком замедлении наступления россиян в Донецкой области.

Кроме того, российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState.

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