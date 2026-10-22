乌克兰守军在库皮扬斯克方向通过地下通道向俄占军后方推进了15多公里。此次进攻是在无人机掩护下进行的。

“由乌克兰国民卫队第2军‘宪章’指挥的作战群，将地下进攻与地面行动及无人机打击相结合。 由此，占领军被剥夺了进入库皮扬斯克后方的机会，”“宪章”军团方面通报称。

据军方称，此次行动共俘虏了30多名侵略者。敌方伤亡超过100人。

“我们观察到了敌人在地下活动的迹象，并研究了其行动方式。俄军原本打算利用天然气管道潜入我军后方。于是，我们主动转入地下作战。 我们预判了敌人的行动，并掌握了地下作战的战术，”“宪章”军团指挥官伊戈尔·奥博连斯基准将解释道。

据他介绍，为开展此次行动，部队对士兵进行了密闭空间作战训练，规划了地下路线，并采用了自主研发的通信、导航和生命保障技术方案。 地下和地面的行动与无人机打击进行了协调，特别是通过与“阿基里斯”旅的联合协调中心。

参与此次行动的部队包括国民卫队第13旅“宪章”、国民卫队第2军“R.U.G”突击团、国民卫队第2军“宪章”麾下的“拉瓦”无人机系统团 ，乌克兰国防部情报总局下属部队（包括“俄罗斯自由”军团和俄罗斯志愿军）， 第429“阿基里斯”无人机系统独立旅以及国防军的其他部队。

乌克兰国民卫队“宪章”军团在Facebook上公布了在哈尔科夫州开展的“维勒斯”地下反攻行动的详情。

比列茨基表示，俄军在顿涅茨克州的进攻势头已急剧放缓。

此外，据DeepState报道，俄军已在顿涅茨克州两个居民点附近推进。

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