视频：警察在格卢霍夫从倒塌的房屋废墟中救出一名9岁男孩

11月14日清晨，一架俄罗斯无人机摧毁了苏梅州格卢霍夫市的一栋民宅，一名妇女及其9岁的孙子被埋在废墟下。 内政部长伊万·维吉夫斯基表示，尽管面临再次遭袭的威胁，警方仍将受困人员救出。

约6时，俄军派出无人机袭击了格卢霍夫的居民区。一枚无人机击中了一栋民宅，屋内有一名妇女和她的9岁孙子。

警员尼古拉·萨夫琴科和伊戈尔·沃洛什科赶到了现场。在废墟中，他们听到了孩子的声音——那个男孩正在呼救。他身旁躺着受伤的祖母。

“我还能活下来吗？”在俄罗斯无人机再次发动袭击前不久，这位9岁的小男孩向警察问道。

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为了止住这位妇女的出血，一名执法人员为她绑上了止血带。不久，警察接到通知，称有再次遭袭的威胁：一架俄罗斯无人机开始下降。

执法人员决定立即用警车将这名妇女和她的孙子紧急疏散。当他们刚驶离房屋几百米时，俄罗斯无人机再次发动了袭击。

尼古拉·萨夫琴科用身体护住男孩，并继续安抚他。执法人员已来不及将伤者转移到更安全的地方。

在第二次袭击中，另一名警察伊戈尔·沃洛什科也受了伤。尽管身负伤势，执法人员仍将这名妇女和她的孙子扶上车，并送往医院。据内务部消息，伤者的生命没有危险。

伊万·维吉夫斯基强调，俄军一再对平民——尤其是儿童——以及前来救助伤者的救援人员发动袭击。此类袭击给警察、医护人员和救援人员带来了额外的危险。

仅在本周初以来，救援人员和警察就出动近700次，以处理乌克兰各地因俄罗斯炮击造成的后果。在此期间，成功救出了41人。

“感谢每一位不顾自身安危、伸出援手的人。感谢你们，尼古拉和伊戈尔，正是你们果断、专业且果敢的行动，挽救了生命，”维吉夫斯基表示。

值得一提的是，在赫尔松，巡警曾在FPV无人机袭击期间成功救出一名男子。

在苏梅市，一栋十层楼房发生火灾，七人获救。

在基辅，救援人员从一间起火的公寓中救出了一名婴儿和另外四人。

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