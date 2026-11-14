Видео: Полицейские спасли 9-летнего мальчика из-под обломков дома в Глухове

Утром 14 ноября российский беспилотник разрушил частный дом в Глухове Сумской области; под обломками оказались женщина и её 9-летний внук. Полицейские извлекли пострадавших, несмотря на угрозу повторного удара, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Около 6:00 российские войска нанесли удар беспилотником по жилому району Глухова. Попадание пришлось на частный дом, в котором находились женщина и ее девятилетний внук.

На место прибыли полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко. Среди развалин они услышали голос ребенка — мальчик звал на помощь. Рядом находилась его раненая бабушка.

«Я выживу?», — спросил девятилетний мальчик у полицейского незадолго до повторной атаки российского дрона.

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Чтобы остановить кровотечение у женщины, один из правоохранителей наложил ей турникет. Вскоре полицейские получили сообщение об угрозе повторного удара: российский беспилотник начал снижаться.

Правоохранители решили срочно эвакуировать женщину с внуком на служебном автомобиле. Когда они отъехали всего на несколько сотен метров от дома, российский дрон нанес повторный удар.

Николай Савченко прикрыл мальчика своим телом и продолжал его успокаивать. Перенести пострадавших в более безопасное место правоохранители уже не успевали.

В результате повторной атаки ранение получил и второй полицейский — Игорь Волошко. Несмотря на травму, правоохранители посадили женщину с внуком в автомобиль и доставили их в больницу. По данным МВД, угрозы жизни пострадавших нет.

Иван Выговский подчеркнул, что российские войска наносят повторные удары по гражданским лицам, в частности по детям, а также по тем, кто приходит на помощь пострадавшим. Такие атаки создают дополнительную опасность для полицейских, медиков и спасателей.

Только с начала недели спасатели и полицейские совершили почти 700 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов в регионах Украины. За это время удалось спасти 41 человека.

«Спасибо каждому, кто, несмотря на риск для себя, помогает другим. Спасибо вам, Николай и Игорь, за четкие, профессиональные и решительные действия, которые позволили спасти жизни», — отметил Выговский.

Напомним, в Херсоне патрульные спасли мужчину во время атаки FPV-дрона.

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