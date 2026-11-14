Film: Policjanci uratowali 9-letniego chłopca spod gruzów budynku w Hlukhowie

Rankiem 14 listopada rosyjski dron zniszczył prywatny dom w Hlukhowie w obwodzie sumskim; pod gruzami znalazła się kobieta i jej 9-letni wnuk. Policjanci wydobyli poszkodowanych, pomimo zagrożenia ponownym atakiem – poinformował minister spraw wewnętrznych Iwan Wyhivskyi.

Około godziny 6:00 rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na dzielnicę mieszkalną w Hlukhowie. Pocisk trafił w prywatny dom, w którym przebywała kobieta i jej dziewięcioletni wnuk.

Na miejsce przybyli policjanci Mykoła Sawczence i Ihor Wołoszko. Wśród gruzów usłyszeli głos dziecka – chłopiec wołał o pomoc. Obok niego leżała jego ranna babcia.

„Czy przeżyję?” – zapytał dziewięcioletni chłopiec policjanta na krótko przed kolejnym atakiem rosyjskiego drona.

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Aby zatrzymać krwawienie u kobiety, jeden z funkcjonariuszy założył jej opaskę uciskową. Wkrótce policjanci otrzymali informację o groźbie kolejnego ataku: rosyjski dron zaczął schodzić w dół.

Funkcjonariusze postanowili natychmiast ewakuować kobietę wraz z wnukiem służbowym samochodem. Gdy oddalili się zaledwie o kilkaset metrów od domu, rosyjski dron zadał kolejny cios.

Mykola Sawczencek osłonił chłopca własnym ciałem i nadal go uspokajał. Funkcjonariusze nie zdążyli już przenieść poszkodowanych w bezpieczniejsze miejsce.

W wyniku ponownego ataku ranny został również drugi policjant – Ihor Wołoszko. Pomimo odniesionych obrażeń funkcjonariusze umieścili kobietę wraz z wnukiem w samochodzie i przewieźli ich do szpitala. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych życie poszkodowanych nie jest zagrożone.

Iwan Wyhivskyi podkreślił, że rosyjskie wojska zadają kolejne ciosy ludności cywilnej, w szczególności dzieciom, a także tym, którzy przybywają na pomoc poszkodowanym. Takie ataki stwarzają dodatkowe zagrożenie dla policjantów, lekarzy i ratowników.

Tylko od początku tygodnia ratownicy i policjanci przeprowadzili prawie 700 akcji mających na celu likwidację skutków rosyjskich ostrzałów w różnych regionach Ukrainy. W tym czasie udało się uratować 41 osób.

„Dziękuję wszystkim, którzy pomimo ryzyka dla siebie pomagają innym. Dziękuję wam, Mykoło i Igořu, za precyzyjne, profesjonalne i zdecydowane działania, które pozwoliły ocalić życie” – zauważył Wyhivskyi.

Przypomnijmy, że w Chersoniu funkcjonariusze patrolowi uratowali mężczyznę podczas ataku drona FPV.

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