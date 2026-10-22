Ukraińscy obrońcy przedarli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami na tyły rosyjskich okupantów na kierunku Kupiańsk. Ofensywa odbywała się pod osłoną dronów.

„Grupa pod dowództwem 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta” połączyła podziemną ofensywę z działaniami na powierzchni oraz atakami dronów. W ten sposób uniemożliwiono okupantom przedostanie się na tyły Kupianska” – poinformowano w korpusie „Chartia”.

Jak zaznaczyli wojskowi, w wyniku operacji wzięto do niewoli ponad 30 najeźdźców. Straty wroga wynoszą ponad 100 osób.

„Obserwowaliśmy, jak przeciwnik działa pod ziemią. I badaliśmy, w jaki sposób to robi. Rosjanie zamierzali wykorzystać gazociągi do przedostania się na tyły naszych wojsk. Wtedy sami zeszliśmy pod ziemię. Przewidzieliśmy działania przeciwnika i opanowaliśmy taktykę prowadzenia działań bojowych pod ziemią” – wyjaśnił koncepcję operacji dowódca korpusu „Charta”, generał brygady Ihor Obolenski.

Według jego informacji, w ramach przygotowań do operacji przeszkolono żołnierzy do działania w zamkniętej przestrzeni, wytyczono podziemną trasę oraz zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i zapewnienia warunków życia. Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z atakami dronów, w szczególności poprzez wspólne centrum koordynacyjne z brygadą „Achilles”.

W operacji wzięły udział 13. brygada Gwardii Narodowej „Charta”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Karta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne jednostki Sił Obronnych.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonej w obwodzie charkowskim podziemnej operacji kontrataku „Veles” opublikował na Facebooku korpus „Chartia” Gwardii Narodowej Ukrainy.

Biletsky poinformował o gwałtownym spowolnieniu ofensywy Rosjan w obwodzie donieckim.

Ponadto rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu dwóch miejscowości w obwodzie donieckim — DeepState.

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