Білецький повідомив про різке сповільнення наступу росіян на Донеччині

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Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив про суттєве сповільнення просування російських військ на Слов’янсько-Краматорському напрямку. За його словами, після змін у командуванні темпи наступу противника на цій ділянці фронту за місяць фактично зійшли нанівець.

"Що стосується питання щодо Краматорська і Слов'янська: абсолютно точно, під час проведення операції "Вівальді" були втрачені величезні ділянки фронту на слов'янсько-краматорському напрямку і також була фактично втрачена на той момент Константинівка. Справа в тому, що поки проводилася операція "Вівальді", я жодного відношення до цієї ділянки не мав, як і присутні тут люди. Це було угруповання військ Схід. За останній місяць можу сказати, що швидкість просування знизилася в декілька разів", – сказав генерал на пресконференції, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Білецького, фактично просування ворога зупинилося, а на північній ділянці, яка у відповідальності 11-го армійського корпусу, тобто в напрямку Миколаївки, Піскунівки, Рай-Олександрівки, "вона не тільки зупинилася, але й повернулася в зворотний бік".

"Тобто там ми скоріше повертаємо територію, ніж противник", – повідомив бригадний генерал.

Відповідаючи на питання, щодо координації із угрупованням військ "Азов", яке очолює Денис Прокопенко, Білецький сказав, що тепер їхні корпуси перебувають поруч і відбувається взаємодія, що є критично важливою.

"Безумовно, зараз, коли і Денис отримав свою смугу і своє угруповання, то ми маємо більше координації. Ми отримали угруповання у вигляді 19, 11 і 3 АК. І тепер ми сусіди. Безперечно, для нас координація – це досить критичний ключовий момент, на який ми звертаємо увагу, і проводимо цю координацію на рівні угруповання, на рівні корпусів", – зазначив Білецький.

За його словами, зараз два угруповання ведуть активну взаємодію на всіх рівнях.

"І думаю, що вона найближчим часом цей результат дасть", – вважає бригадний генерал.

Як повідомлялося, 13 вересня 2026 року угруповання військ "Азов" на Донеччині очолив бригадний генерал Денис Прокопенко ("Редіс").

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