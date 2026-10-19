Билецкий сообщил о резком замедлении наступления россиян в Донецкой области

Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о значительном замедлении продвижения российских войск на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после изменений в командовании темпы наступления противника на этом участке фронта за месяц фактически сошли на нет.

«Что касается вопроса о Краматорске и Славянске: абсолютно точно, во время проведения операции «Вивальди» были утрачены огромные участки фронта на славянско-краматорском направлении, а также была фактически утрачена на тот момент Константиновка. Дело в том, что пока проводилась операция «Вивальди», я не имел никакого отношения к этому участку, как и присутствующие здесь люди. Это была группировка войск «Восток». За последний месяц могу сказать, что скорость продвижения снизилась в несколько раз», – сказал генерал на пресс-конференции, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

По словам Билецкого, фактически продвижение врага остановилось, а на северном участке, который находится в зоне ответственности 11-го армейского корпуса, то есть в направлении Николаевки, Пескуновки, Рай-Александровки, «оно не только остановилось, но и повернуло в обратную сторону».

«То есть там мы скорее отвоевываем территорию, чем противник», — сообщил бригадный генерал.

Отвечая на вопрос о координации с группировкой войск «Азов», которую возглавляет Денис Прокопенко, Билецкий сказал, что теперь их корпуса находятся рядом и происходит взаимодействие, что является критически важным.

«Безусловно, сейчас, когда и Денис получил свой участок и свою группировку, у нас больше координации. Мы получили группировки в виде 19-й, 11-й и 3-й АК. И теперь мы соседи. Безусловно, для нас координация – это достаточно критический ключевой момент, на который мы обращаем внимание, и осуществляем эту координацию на уровне группировок, на уровне корпусов», – отметил Билецкий.

По его словам, сейчас две группировки ведут активное взаимодействие на всех уровнях.

«И думаю, что в ближайшее время это принесет результат», – считает бригадный генерал.

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