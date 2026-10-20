Более 400 дней на позиции — раненого бойца спасли с помощью дрона

Украинские военные эвакуировали с помощью тяжелого беспилотника бойца, который пробыл на позиции более 400 дней и лишился ног. Операцию провели бойцы 99-й отдельной штурмовой бригады совместно с другими подразделениями, чтобы спасти защитника из 30-й отдельной механизированной бригады. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко назвал эту операцию уникальной и объяснил, как дроны могут изменить эвакуацию раненых на фронте.

Украинские защитники провели необычную эвакуацию: вместо традиционного транспорта для спасения раненого использовали тяжелый беспилотник. Боец, которого удалось вывезти, провел на позиции более 400 дней и лишился ног. К операции присоединились бойцы 99-й отдельной штурмовой бригады и других подразделений. Они помогли спасти сослуживца из 30-й отдельной механизированной бригады. На участках фронта, где из-за постоянных атак опасно использовать обычную авиацию и вертолеты, беспилотники могут стать одним из немногих способов эвакуировать раненых. Они позволяют выполнять задачи там, где риск для людей слишком высок.

Федоренко подчеркнул, что подобная операция демонстрирует новые возможности беспилотных технологий. В то же время он отметил, что говорить о полной безопасности таких миссий нельзя: эвакуация вблизи линии фронта остается сложной и опасной задачей.

«Мир — это лишь короткий период между войнами»

Командир «Ахиллеса» также объяснил, почему, по его мнению, Украина должна и в дальнейшем развивать военные технологии. Он считает, что история человечества постоянно сопровождается борьбой за ресурсы, территории и возможность сохранять собственную идентичность. «Если посмотреть, какова была жизнь раньше, мы увидим, что мир всегда был жестоким. Мир всегда воевал за жизненное пространство, за ресурсы, за возможность сохранить свою идентичность. Поэтому мы должны честно и откровенно признать, что мир — это лишь короткий период между войнами», — подчеркнул Юрий Федоренко.

По его словам, в таких условиях Украине нужно искать решения, которые помогут защищать военных и сохранять их жизни. Одним из ключевых направлений он назвал развитие беспилотных систем и роботизированной техники. Военные дроны уже используются для разведки, нанесения ударов по целям, доставки грузов и выполнения других задач. Теперь их возможности расширяются и в направлении эвакуации раненых. Это особенно важно на участках, где подъезд наземного транспорта или работа медицинских эвакуационных групп могут быть чрезмерно опасными.

Для эвакуации с помощью дронов разрабатывают новую защиту

Еще одна проблема — вражеские беспилотники, которые угрожают не только военным на позициях, но и тем, кто пытается их спасти. Поэтому, по словам Федоренко, украинские инженеры и военные работают над средствами активной защиты для эвакуационных миссий. Командир предположил, что в ближайшие месяцы могут появиться новые решения, которые помогут сделать такие операции более безопасными. «Я более чем убежден, что в течение следующих полугода мы гарантированно увидим средства активной защиты, которые сделают эвакуацию более безопасной как с помощью роботизированных наземных комплексов, так и с помощью соответствующих тяжелых беспилотников», — заявил Федоренко.

Речь идет о защите техники, задействованной во время эвакуации, от атак вражеских дронов. Такие решения могут снизить риски для раненых и военных, участвующих в их спасении. В то же время конкретные возможности новых систем и сроки их внедрения будут зависеть от результатов разработки и испытаний. В конце выступления Федоренко призвал украинцев регулярно оказывать финансовую поддержку Силам обороны. По его словам, средства на нужды военных помогают обеспечивать подразделения необходимым оборудованием, развивать технологии и выполнять задачи на фронте.

Эвакуация бойца с помощью тяжелого беспилотника показывает, как новые технологии могут помогать спасать жизни в условиях, когда традиционные способы эвакуации недоступны или слишком опасны. В то же время такие операции требуют тщательной подготовки, технических решений и защиты от вражеских атак. О значении этой миссии в эфире 24 Канала рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

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