Понад 400 днів на позиції — пораненого бійця врятували дроном

Українські військові евакуювали важким безпілотником бійця, який провів на позиції понад 400 днів і втратив ноги. Операцію провели воїни 99-ї окремої штурмової бригади разом з іншими підрозділами, щоб урятувати захисника з 30-ї окремої механізованої бригади. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко назвав цю операцію унікальною та пояснив, як дрони можуть змінити евакуацію поранених на фронті.

Українські захисники провели незвичну евакуацію: замість традиційного транспорту для порятунку пораненого використали важкий безпілотник. Боєць, якого вдалося вивезти, провів на позиції понад 400 днів і втратив ноги. До операції долучилися воїни 99-ї окремої штурмової бригади та інших підрозділів. Вони допомогли врятувати побратима з 30-ї окремої механізованої бригади. На ділянках фронту, де через постійні атаки небезпечно використовувати звичайну авіацію та вертольоти, безпілотники можуть стати одним із небагатьох способів евакуювати поранених. Вони дають змогу виконувати завдання там, де ризик для людей надто високий.

Федоренко наголосив, що подібна операція демонструє нові можливості безпілотних технологій. Водночас він зауважив, що говорити про повну безпеку таких місій не можна: евакуація поблизу лінії фронту залишається складним і небезпечним завданням.

«Мир — це лише короткий період між війнами»

Командир «Ахіллеса» також пояснив, чому, на його думку, Україна має й надалі розвивати військові технології. Він вважає, що історія людства постійно супроводжується боротьбою за ресурси, території та можливість зберігати власну ідентичність. «Якщо подивитися, яке життя було раніше, ми побачимо, що світ завжди був жорсткий. Світ завжди воював за життєвий простір, за ресурс, за можливість бути ідентичним. Тому ми мусимо сказати собі чесно і відверто, що мир — це лише короткий період між війнами», — підкреслив Юрій Федоренко.

За його словами, у таких умовах Україні потрібно шукати рішення, які допоможуть захищати військових і зберігати їхні життя. Одним із ключових напрямів він назвав розвиток безпілотних систем і роботизованої техніки. Військові дрони вже використовують для розвідки, ударів по цілях, доставки вантажів і виконання інших завдань. Тепер їхні можливості розширюються і в напрямі евакуації поранених. Це особливо важливо на ділянках, де під’їзд наземного транспорту або робота медичних евакуаційних груп можуть бути надто небезпечними.

Для евакуації дронами готують новий захист

Ще одна проблема — ворожі безпілотники, які загрожують не лише військовим на позиціях, а й тим, хто намагається їх урятувати. Тому, за словами Федоренка, українські інженери та військові працюють над засобами активного захисту для евакуаційних місій. Командир припустив, що найближчими місяцями можуть з’явитися нові рішення, які допоможуть зробити такі операції безпечнішими. «Я більш ніж переконаний, що протягом наступних пів року ми гарантовано побачимо активний захист, який зробить більш безпечною евакуацію як на роботизованих наземних комплексах, так і відповідно важкими безпілотниками», — заявив Федоренко.

Ідеться про захист техніки, яка працює під час евакуації, від атак ворожих дронів. Такі рішення можуть знизити ризики для поранених і військових, які беруть участь у їхньому порятунку. Водночас конкретні можливості нових систем і терміни їхнього впровадження залежатимуть від результатів розробки та випробувань. Наприкінці виступу Федоренко закликав українців регулярно підтримувати Сили оборони фінансово. За його словами, кошти на потреби військових допомагають забезпечувати підрозділи необхідним обладнанням, розвивати технології та виконувати завдання на фронті.

Евакуація бійця важким безпілотником показує, як нові технології можуть допомагати рятувати життя в умовах, коли традиційні способи евакуації недоступні або надто небезпечні. Водночас такі операції потребують ретельної підготовки, технічних рішень і захисту від ворожих атак. Про значення цієї місії в ефірі 24 Каналу розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

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