Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Чернигова

Российские войска вечером 20 октября атаковали транспортную инфраструктуру Чернигова с помощью беспилотника. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеский БПЛА нанес удар по транспортной инфраструктуре города. После падения беспилотника на месте возник пожар. «БПЛА противника атаковал транспортную инфраструктуру города», — сообщил Брыжинский. Впоследствии глава городской военной администрации уточнил, что в результате атаки пострадавших нет. В настоящее время выясняются последствия удара. Информация о масштабах повреждений транспортной инфраструктуры пока не обнародована. Об этом в Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Российские войска атаковали Любецкую и Новгород-Северскую общины в Черниговской области. В результате удара беспилотника по двору пострадала женщина, а в нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль. Накануне вечером российские дроны также атаковали Новгород-Северский, где загорелось хозяйственное здание.