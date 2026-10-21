Более 30 тысяч жителей Днепропетровской области остались без света из-за атаки РФ

В результате российского нападения более 30 тысяч жителей города Самара, а также Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровской области остались без электроэнергии. Об отключении электроэнергии сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Российский обстрел вызвал перебои с электроснабжением в городе Самар, а также в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, из-за атаки без света остались более 30 тысяч жителей.

Восстанавливать электроснабжение энергетики планируют сразу же, как только позволит ситуация с безопасностью. Сейчас возможность проведения работ зависит от того, не будут ли специалистам угрожать новые обстрелы.

Накануне Россия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры Днепра

Ранее, днем 21 октября, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Об ударе также сообщали в областной военной администрации. Это не первое сообщение о последствиях российских атак на регион за последние дни. Отключение электричества в Самаре и двух районах области добавило проблем жителям, оставшимся без электроэнергии.

Восстановление электроснабжения должно начаться, как только это станет безопасным для ремонтных бригад. Информации о точных сроках восстановления света пока не сообщалось. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

С вечера 20 октября российские войска почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. В результате обстрелов ранения получил 50-летний мужчина.

Российские войска с вечера 19 октября более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждены частные дома, инфраструктура и автомобили, возник пожар.

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