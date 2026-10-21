Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США

Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины в первой половине ноября.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, главной темой предстоящих переговоров должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

Ушаков также сообщил, что во время встречи Путина со спецпосланцем президента США Стивом Виткоффом значительное внимание было уделено реализации договоренностей о поставках дизельного топлива.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трех часов переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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