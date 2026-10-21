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Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США

UA NEWS 21 Октября 2026 16:39
Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США

Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины в первой половине ноября. 

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

 По его словам, главной темой предстоящих переговоров должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

Ушаков также сообщил, что во время встречи Путина со спецпосланцем президента США Стивом Виткоффом значительное внимание было уделено реализации договоренностей о поставках дизельного топлива.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трех часов переговоров.
 
Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.
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